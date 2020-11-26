بيسكوف: التطعيم ضد “كوفيد-19” في روسيا سيكون طوعياً ومن المتوقع أن يبدأ قبل نهاية العام 

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس، أنه “ليس من المعروف إلى متى ستستمر جائحة كورونا في البلاد”، مشيرا إلى أن السلطات تبذل أقصى جهدها لتصنيع اللقاح ضد هذا الفيروس، وأنه من المتوقع بدء التطعيم قبل نهاية نهاية العام. وقال بيسكوف للصحفيين، “التطعيم العام سيعمل على إبطاء انتشار الفيروس، وسيمنعه في المستقبل”.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، فإن الشيء الرئيسي هو أن “التطعيم سيكون طوعيا”. كما أشار إلى أن التطعيم سيتم على مراحل – مع الأخذ في الاعتبار جغرافية روسيا و”خصوصيات تخزين المواد المختلفة”. وأشار بيسكوف، إلى أن “المهمة هي بأن يجري ذلك بأقل المراحل وأن يتم توفيرها لجميع الراغبين في أسرع وقت ممكن”، واصفاً ذلك بالـ “مهمة الشاقة”.

المصدر: سبوتنيك