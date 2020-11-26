الادعاء الأمريكي يتهم مجندة سابقة بتقديم دعم مالي لـ”جبهة النصرة”

وجه الادعاء الاتحادي الأمريكي اتهامات لمشبوهة في نيوجيرسي بأنشطة متعددة لتحويل أموال لإرهابيين في سوريا على صلة بتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في محافظة إدلب.

واتهمت ماريا بيل (53 عاما) من هوباتكونج في نيوجيرسي بالإخفاء العمدي لتورطها في تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وجاء في الدعوى التي أقامها مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوآرك أنه منذ فبراير 2017 تقريبا استخدمت بيل تطبيقات الهاتف المحمول في التواصل مع “جبهة النصرة” وتزويدها بالإرشادات وتسهيل تحويل الأموال إليها.

وجاء في إفادة خطية موقعة من ماثيو هوهمان، عضو مكتب التحقيقات الاتحادي أن بيل استخدمت أيضا تطبيقات مشفرة لتقديم معلومات لجبهة النصرة قد تشكل “دعما لأعمال إرهابية”.

وأشار إلى أن تقديم بيل لهذه المساعدة كان بناء على خبرتها المهنية التي اكتسبتها أثناء تجنيدها في الجيش الأمريكي والحرس الوطني.

وفي حال إدانتها فإن العقوبة المتوقعة لبيل هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 250 ألف دولار.

المصدر: رويترز