طهران والدوحة تدعوان لتعزيز العلاقات الخليجية الإيرانية في جميع المجالات

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي، عن أملهما في “تعديل بعض دول المنطقة سياستها”، والعمل على تطوير العلاقات بين دول الخليج وإيران في جميع المجالات. وقال روحاني، حسبما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الأربعاء “آمل أنه مع التطورات الجديدة على الساحة الدولية، يتم تعديل السياسات العدائية لبعض دول المنطقة ونرى تعزيز فرص الحوار والتفاهم داخل المنطقة”.

وأضاف “نحن دول المنطقة نستطيع حل مشاكلنا كجيران وإخوة.. والسماح للكيان الصهيوني (إسرائيل) بوضع أقدامه في المنقطة سيكون سببًا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار فيها”. وتابع “حقا أمر مؤسف لنا أن بعض الجيران يعتبرون أمنهم من امن النظام الصهيوني المجرم ، والذي هو عدو كل المنطقة والدول الإسلامية”.

من جهته، أكد أمير قطر أنه “يجب تطوير التعاون بين إيران ودول الخليج في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن المائي في المنطقة، وفي أي اتفاق لضمان الأمن في المنطقة يجب أن تكون إيران طرفًا فيه”. وشدد أمير قطر على أن “الجميع في المنطقة عانى من بعض التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض دول المنطقة”، معربا عن أمله في “استئناف المحادثات بين إيران ودول الخليج، نظرًا للتطورات الدولية الجديدة”.

وكانت إيران وقطر قد وقعتا، مساء أمس الثلاثاء، على “وثيقة للتعاون الاقتصادي بينهما خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد لدورته السابعة في محافظة أصفهان وسط البلاد”.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن “هذه الوثيقة، تنص على اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الآخر بهدف تطوير عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين”.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاسبوع الماضي، إن “إيران جزء من المنطقة، ويجب الاتفاق بينها وبين دول مجلس التعاون للعيش بسلام”.

المصدر: سبوتنيك