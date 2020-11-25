استشهاد شاب برصاص العدو الاسرائيلي في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2020 - 20:36

استشهاد شاب برصاص العدو الاسرائيلي في القدس المحتلة

منذ 41 mins 25 November، 2020
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهد شاب فلسطيني الأربعاء جراء اطلاق قوات العدو الاسرائيلي النار عليه على حاجز “الزعيم” في القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقالت وسائل اعلام العدو إن احد الفلسطينيين حاول دهس جنود الاحتلال على حاجز الزعيم في القدس دون أن يصيب جنود الاحتلال خلال محاولته الدهس.

وأشارت وسائل اعلام العدو إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الزعيم أطلقت النار فورًا على سائق السيارة وأصابته بجروح خطيرة كما قالت وسائل اعلام الاحتلال.

من جهة ثانية، قالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب أثناء مروره على حاجز الزعيّم، ولم تسمح لأحد من الاقتراب من المكان”، وأفادت أن “قوات الاحتلال أغلقت الحاجز مباشرة، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المكان”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة