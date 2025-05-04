حزب الله أشاد باستهداف مطار “بن غوريون”: موقف اليمن ‏حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية

أشاد حزب الله “بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار (بن غوريون) في قلب الكيان المؤقت، خارقةً كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية ومحققةً هدفها بدقة عالية محطمة جبروت هذا الكيان”.
وقال حزب الله في بيان له يوم الاحد إن “هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن وعجزه عن كسر إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء”.
ولفت حزب الله الى ان “الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة وهو حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية”، وتابع “هذا الموقف يُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها”.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله