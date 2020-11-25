توضيح من قوى الأمن حول أعداد الإصابات بكورونا في السجون اللبنانية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الاربعاء بيان توضيحيا حول أعداد الاصابات بوباء كورونا في مختلف السجون اللبنانية.

وقال البيان إنه “تم تشخيص /578/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصاتPCR للنزلاء، من ضمنها /28/ حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني إلى /566/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه”.

واضاف البيان انه “في سجن البترون، جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشفاء”، وتابع “في سجن جبيل، وبعد اجراء الفحوصات تبين وجود /5/ حالات ايجابية”، واوضح انه “في سجن زحلة، توجد /7/ حالات تعاني من عوارض طفيفة، إنما وضعها مستقر. أما باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم /237/، فقد تماثلوا للشفاء”.

ولفت البيان الى انه “في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود حالة إيجابية واحدة، فيما شفيت/7/ حالات”، وتابع “أما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات PCR خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة- وتبيّن وجود /13/ حالة إيجابية”.

وذكر البيان أن “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزة في السجون، إضافة إلى ذلك يمكن لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة lebisf لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحية، إذا اقتضت الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام