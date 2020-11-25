الهند تبدي رغبة بإجراء تدريبات مشتركة مع أسطول البلطيق الروسي

أعلن أسطول بحر البلطيق الروسي الأربعاء، أن الملحق البحري بالسفارة الهندية في روسيا، العقيد البحري مانيش تشادخا، التقى قائد أسطول البلطيق الروسي الأميرال ألكسندر نوساتوف، وأبدى رغبة بلاده بإجراء تدريبات مشتركة مع الأسطول والمشاركة في الاحتفال بيوم البحرية الروسي. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول الروسي “خلال لقاء في مقر أسطول البلطيق، ناقش الجانبان الروسي والهندي قضايا التعاون البحري بين البلدين في مجال التدريبات المشتركة في البحر”.

وذكرت المكتب الصحفي أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، إذ أعرب الجانب الهندي عن رغبته بإجراء تدريبات مشتركة لأسطولي البلدين في بحر البلطيق والمشاركة في احتفالات يوم البحرية الروسية.

المصدر: سبوتنيك