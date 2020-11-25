وزيرة الخارجية البلجيكية تعرب لنظيرها الإثيوبي عن قلقها البالغ من تصاعد التوتر في إقليم تيغراي وتدعو لبدء حوار سياسي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 16:00

وزيرة الخارجية البلجيكية تعرب لنظيرها الإثيوبي عن قلقها البالغ من تصاعد التوتر في إقليم تيغراي وتدعو لبدء حوار سياسي (سبوتنيك)

منذ 55 mins 25 November، 2020
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