شرطة برلين تلقي القبض على شخص صدم إحدى بوابات مقر المستشارة الألمانية بسيارته وتحقق معه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 12:56

شرطة برلين تلقي القبض على شخص صدم إحدى بوابات مقر المستشارة الألمانية بسيارته وتحقق معه (سبوتنيك)

منذ 34 mins 25 November، 2020
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