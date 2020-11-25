الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 12:56
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وكالة سانا: العدو الصهيوني شن عدواناً على الاراضي السورية مستهدفاً جبل المانع بريف دمشق ومحيط قرية رويحينة في القنيطرة
حركة حماس: القصف الصهيوني على القنيطرة في الجولان السوري المحتل عدوان همجي وعربدة صهيونية على كل المنطقة
حركة حماس: العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضدّ شعبنا الفلسطيني وكل شعوب المنطقة
"إسرائيل هيوم" عن مسؤولين سعوديين: الموضوع الأساس الذي ناقشه نتنياهو وابن سلمان هو إقامة جبهة ضدّ إدارة بايدن
"إسرائيل هيوم" عن مسؤولين سعوديين: الرياض ترى في "إسرائيل" الحليفة الأهم في مسألة "التهديد الإيراني"
إعلام العدو: نتنياهو سيزور البحرين والإمارات والترتيبات الأخيرة جارية لتحديد موعد الزيارة النهائي
الرئيس عون خلال استقباله وزيرة العدل: رسالتي إلى مجلس النواب مستقلة عن الخلافات السياسية وهدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة
الرئيس عون: من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدتنا ولا مع صندوق النقد الدولي
الرئيس عون: مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها
اللجان النيابية المشتركة تعقد جلسة لها للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب
الصحة اللبنانية: تسجيل 1188 اصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رويترز: الإمارات أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة من بينها لبنان وتركيا وإيران وسوريا حتى إشعار آخر لاعتبارات أمنية
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: البيت الأبيض عارض المساعدات الدولية لإيران من أجل مكافحة فيروس كورونا
الشيخ روحاني: إذا اعتمدت الإدارة الأميركية الجديدة في سياستها الخارجية الاحترام المتبادل سيكون حل المشاكل سهلاً
رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام: لم تستطع السعودية رغم محاولتها لعب دور الضحية أن تتجاوز كونها معتدية على الشعب اليمني
محمد عبد السلام: ما دام النظام السعودي على حاله فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: الولايات المتحدة عادت إلى المسرح الدولي وستقوم بدورها في بناء تحالفات
فرنسا تعلن عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ورفع الاغلاق في 15 كانون الاول مع تراجع عدد الاصابات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طعن حملة دونالد ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا
الاتحاد الأوروبي يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل العام المقبل
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية تمنع المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا ستتعرض للدوس وسط الاندفاع نحو اللقاحات الخاصة بكورونا
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 58 mins
25 November، 2020
الصحة بغزة
غزة
كورونا في غزة
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