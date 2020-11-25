الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 12:56

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و613 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 58 mins 25 November، 2020
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