ما هي أهم فوائد الباذنجان المشوي؟

يدخل الباذنجان في العديد من انواع الأطعمة، السلطات والمخللات على حدّ السواء. فالباذنجان معروفٌ بفوائده التي لا تعدّ ولا تحصى، والتي قد يغفلها العديد منكم. من هنا، سوف نطلعكم على اهم فوائد الباذنجان المشوي، فتابعوا القراءة.

فوائد الباذنجان المشوي

مصدر كبير للفيتامينات والمعادن

محتوى الفيتامينات والمعادن في الباذنجان كبير جداً. فالباذنجان المشوي مصدر كبير لفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B6 والثيامين والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والنحاس والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم. وهذه الفيتامينات أساسية جداً لتعزيز الصحة بشكلٍ عام وتقوية المناعة.

يساعد على الهضم

المحتوى العالي من الألياف في الباذنجان المشوي، هو وسيلة رائعة لتحسين صحة الجهاز الهضمي. كما ان الالياف الغذائية في الباذنجان المشوي تساعد في تعبئة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة. هذا بالإضافة الى انها تمنع الإمساك وتنشّط حركة الأمعاء.

تحسين صحة القلب

تعمل الألياف الموجودة في الباذنجان المشوي أكثر من مجرد المساعدة في عملية الهضم، بل إنها تساعد أيضاً في تحسين صحة قلبكم. وذلك لأن الألياف تقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها جسمكم عن طريق ربطها بالصفراء في الجهاز الهضمي بحيث يتخلص جسمكم منها بشكل طبيعي.

الوقاية من السرطان

تعدّ مضادات الأكسدة من أفضل دفاعات الجسم ضد الأمراض مثل السرطان، بالإضافة إلى العديد من أنواع العدوى المحتملة الأخرى. واحدة من الفوائد العديدة لتناول الباذنجان المشوي هو أنكم تتناولون أيضاً المنغنيز المضاد للأكسدة الطبيعي. من خلال وجود مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة مثل المنغنيز في جسمكم، سيساعد ذلك في ضمان حماية أعضائكم.

يمنع فقر الدم

قد يكون عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامكم الغذائي أمراً خطيراً للغاية على صحتكم. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، والذي يتميز بإحساس عام بالتعب والضعف الناتج عن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل الباذنجان المشوي في مكافحة الحالات الصحية مثل فقر الدم.

المصدر: وكالات