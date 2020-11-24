العدو الاسرائيلي يطرد عائلات فلسطينية من الاغوار المحتلة

بحجة التدريبات العسكرية ، طردت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء عائلات فلسطينية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “سلطات الاحتلال طردت أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي البرج والميتة بالأغوار الشمالية”، ولفتت إلى أن “سلطات الاحتلال نفذت عمليات الطرد بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة”.

وأوضحت المصادر أن “الاحتلال يجري تدريباته العسكرية في الأغوار وبين مساكن المواطنين، في مخالفة خطيرة للمواثيق الدولية التي تعتبرها جريمة”، وتابعت “يتعمد الاحتلال إجراء تدريباته في محيط المناطق السكنية في الأغوار رغم المساحة الشاسعة غير المسكونة ولا يخلو أسبوع من إعلان قوات الاحتلال عن موعد لتدريب قواتها في محيط خيام المواطنين، مما ينغص حياتهم ويعرضهم للخطر”.

واستولت سلطات الاحتلال الشهر الماضي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية تشكل في غالبيتها أراضي رعوية، لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء.

المصدر: فلسطين اليوم