وزير الداخلية: إنجاز الإستحقاق البلدي رسالة بأن العهد الجديد ملتزم بالإصلاح والإنماء

أكد وزير الداخلية في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار ان “إنجاز الإستحقاق البلدي هو أهم رسالة للشعب اللبناني أولاً وللمجتمع الدولي بأن العهد الجديد ملتزم بالإصلاح والإنماء”.

كلام الحجار جاء الاحد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببلدته شحيم في إقليم الخروب قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

وقال الحجار “هذه هي المرة الأولى التي انتخب بها في حياتي، والمدرسة التي اقترعت بها كنت أتلقى علومي الثانوية فيها”، وتابع “الإنتخابات البلدية جاءت بعد 9 سنوات، وأكدت إصرار العهد الجديد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها”.

وأشار الحجار الى أنه “لم ولن يتدخل بالإنتخابات البلدية في شحيم”، واضاف “كل المرشحين هم أخوة لي”، وتابع “هناك عدد قليل من الشكاوى تم تسجيله من الصباح كما حصلت بعض الإشكالات الأمنية وتم ضبطها والأمور تسير بشكلٍ جيّد، وأدعو المواطنين الى المشاركة الكثيفة بالانتخابات البلدية واختيار الأنسب لخدمة بلداتهم وقراهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام