الشرطة الفرنسية اطلقت الغاز المسيل لتفكيك مخيم للمهاجرين وسط باريس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 10:56

الشرطة الفرنسية اطلقت الغاز المسيل لتفكيك مخيم للمهاجرين وسط باريس

منذ 51 mins 24 November، 2020
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