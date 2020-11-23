إعلام العدو: نتياهو يلتقي بن سلمان في مدينة نيوم بالسعودية برفقة رئيس الموساد

أعلنت وسائل إعلام العدو عن رحلة سريّة إلى السعوديّة أقلعت أمس من مطار بن غوريون في “تل أبيب” ومكثت 4 ساعات، في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واشار اعلام العدو الى ان نتنياهو وبرفقته رئيس الموساد كانا على متن الطائرة التي وصلت السعودية ، والتقيا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال موقع “والاه” العبري نقلاً عن مصدر “إسرائيلي” أن نتنياهو توجه سرا إلى مدينة نيوم في السعودية أمس وعقد اجتماعاً ثلاثيا مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورافق رئيس الموساد يوسي كوهين نتنياهو في الرحلة.

المصدر: وسائل اعلام العدو