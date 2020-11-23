أسباب تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للوقود

يعتبر زيادة استهلاك السيارة للوقود من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من قائدي السيارات على الرغم من عدم وجود أي أسباب ظاهرية تفسر ذلك.

نشر موقع “المربع” أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة استهلاك السيارة للبنزين:

• التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30%.

• تستهلك السيارة نسبة كبيرة من البنزين عند بداية التشغيل، لذا إذا كانت رحلتك قصيرة فمن الأفضل عدم قيادة السيارة.

• • تلف أو عطل في حساس الأوكسجين

• • تلف البواجي (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.

• • زيادة سرعة السيارة عن 100 كم في الساعة، فكلما زادت سرعة السيارة عن تلك السرعة 10 كيلومتر تزداد نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10% بسبب مقاومة السيارة للهواء.

• • انسداد في مصفاة البنزين، وعدم تغييرها بشكل منتظم.

• • عطل في البخاخات.

انسداد فلتر الهواء. • عدم ضبط ضغط الإطارات، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.

• إلغاء أو تلف ترموستات الحرارة.

• الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.

• عطل أو تلف حساس درجة حرارة المحرك أو حساس درجة حرارة مياه التبريد.

• • استخدام إطارات أكبر وأعرض من الوكالة.

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المصدر: سبوتنيك