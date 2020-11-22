الصحة اللبنانية: تسجيل 1193 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 19:56

الصحة اللبنانية: تسجيل 1193 اصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

منذ 1 ساعة 22 November، 2020
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