لودريان: لدى تركيا طموح توسعي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن “تركيا لديها طموح توسعي”. وقال لودريان، في مقابلة مع قناة “إل سي آي” الفرنسية الأحد “لدينا خلافات كثيرة مع تركيا التي لديها طموح توسعي؛ تركيا ترسل مرتزقة إلى ليبيا وتحتل قسم من شمال العراق وترسل مرتزقة سوريين إلى قرة باغ وتتعدى على سيادة قبرص واليونان في شرق المتوسط”.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن “مستوى التهديد الإرهابي الذي يحدق بالفرنسيين في الخارج لا يزال مرتفعًا كما كان”، لافتًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وحماية مواطني بلاده، مضيفاً “اتخذنا التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات الباكستانية لحماية مواطنينا في باكستان بعد التظاهرات المعادية لفرنسا”.

المصدر: سبوتنيك