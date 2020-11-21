جامعة أكسفورد: مناعة المصابين بـ”كورونا“ تستمر 6 أشهر على الأقل

قال باحثون في جامعة أكسفورد، يوم الجمعة الماضي، إنه من غير المرجح أن يصاب الأفراد المصابون بفيروس كورونا بالمرض مرة أخرى لمدة ستة أشهر على الأقل.

تأتي هذه النتيجة كجزء من دراسة واسعة النطاق حول عودة الإصابة بفيروس Covid-19 بعد ملاحظات من المتخصصين في الرعاية الصحية بأن هذه الظاهرة كانت نادرة نسبيًا.

وقال البروفيسور في جامعة أكسفورد ، ديفيد إير ، أحد مؤلفي الدراسة ، إن النتائج كانت “أخبارًا جيدة، يمكننا أن نكون على ثقة من أن معظم الأشخاص الذين يصابون بـ Covid-19 ، على المدى القصير على الأقل ، لن يصابوا به مرة أخرى”.

أكد المؤلفون أنهم لم يجمعوا بعد بيانات كافية لإصدار حكم بشأن الإصابة مرة أخرى بعد ستة أشهر.

ومع ذلك ، فإن الدراسة الجارية لها هدف نهائي يتمثل في التحقق من المدة التي تستغرقها الحماية من الإصابة مرة أخرى بشكل إجمالي.

ووصفت مديرة الوقاية من العدوى ومكافحتها بمستشفيات جامعة أكسفورد (OUH) ، الدكتورة كاتي جيفري ، الاكتشاف بأنه “مثير، الإصابة بالفيروس توفر على الأقل حماية قصيرة الأمد من إعادة العدوى”.

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية هذا الأسبوع أن مرشحها للقاح كان فعالًا بنسبة 95 في المائة تقريبًا في تجربة، بعد أسبوع من إعلان نتائج مماثلة من قبل شركة الأدوية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية BioNTech.

واستندت دراسة أكسفورد حول عودة الإصابة بالعدوى إلى بيانات من اختبار فيروس كورونا لـ12180 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في OUH على مدى 30 أسبوعًا.

المصدر: اخبار الان