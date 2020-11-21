42 إصابة جديدة وحالة وفاة في محافظة عكار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2020 - 17:22

42 إصابة جديدة وحالة وفاة في محافظة عكار

منذ 1 ساعة 21 November، 2020
كوارث
لبنان
سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و21 حالة شفاء.
وتبعا لهذه المعطيات الجديدة، أصبح اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار، منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم: 2365 مصابا، والحالات الإيجابية قيد المعالجة: 412 حالة، اما اجمالي حالات الشفاء فبات: 1914 حالة.
وأشار التقرير الى أن “عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة أصبح 452 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الى 45 حالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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