مستشار الامام الخامنئي للشؤون العسكرية: الولايات المتحدة الأميركية لم تعد القوة العظمى الوحيدة في العالم

قال المستشار الأعلى للامام السيد علي الخامنئي للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، إن “الولايات المتحدة الأميركية لم تعد القوة العظمى الوحيدة في العالم”. ورأى صفوي لدى زيارته محافظة كيلان (شمال) ولقائه قائد فيلق القدس في المحافظة، أن “الولايات المتحدة تحولت الى قوة كسائر القوى في العالم”، لافتاً الى أن الغرب “لا يزال يسعى الى ممارسة الضغوط القصوى ضد الشعوب والحكومات المستقلة في العالم”.

كما تطرق الى أهمية محافظة كيلان وقربها من بحر قزوين والدول المطلة البحر، مؤكداً على “ضرورة انتهاز هذه الفرصة لتنمية الصادرات الايرانية، وكذلك تنمية السياحة في المحافظة”.

المصدر: مهر