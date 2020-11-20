هكذا حدد وزير الاقتصاد سعر طن الطحين وربطة الخبز.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 18:04

هكذا حدد وزير الاقتصاد سعر طن الطحين وربطة الخبز..

منذ 23 mins 20 November، 2020
الخبز
لبنان

حدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان راوول نعمه في قرار له الجمعة سعر طن دقيق القمح المعد لإنتاج الخبز وسعر ربطة الخبز.

وجاء في القرار:

“نظرا للارتفاع الحاد بسعر القمح في بورصته العالمية الى حدود 275 دولارا اميركيا للطن أي بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الصيانة لدى المطاحن الآلية، وبناء على هبة الطحين من الجمهورية العراقية والتي ستدخل في انتاج الخبز اللبناني بنسبة 25% والتي تتلاءم مع أفضل طرائق الانتاج،

أصدر وزير الاقتصاد قرارين نافذين لغاية الخامس من كانون الثاني 2021، حدد بموجبهما طن دقيق القمح المعد لإنتاج الخبز اللبناني (الموحد فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ 812000 ل.ل. (ثمانمائة واثنا عشر ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

كما حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 900 غرام كحد أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحد أقصى.
– ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد أدنى، بسعر 1250 ليرة لبنانية كحد أقصى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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