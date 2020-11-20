سفير #أنقرة لدى #بغداد فاتح يلدز: #تركيا ليست لديها أطماع في أراضي #العراق، وأنقرة الداعم الأقوى لعراق واحد موحد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 10:54

سفير #أنقرة لدى #بغداد فاتح يلدز: #تركيا ليست لديها أطماع في أراضي #العراق، وأنقرة الداعم الأقوى لعراق واحد موحد

منذ 58 mins 20 November، 2020
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