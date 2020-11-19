لبنان يشهد قفزات قياسية بأعداد الوفيات بفيروس كورونا وأعداد المصابين إلى تزايد

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تشديد القيود العاجل يمثل السبيل الوحيد لتفادي سقوط الكثير من الضحايا في موجة جديدة من فيروس كورونا في الشرق الأوسط. وأعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري أثناء موجز صحفي عقده من القاهرة اليوم الخميس، عن بالغ قلقه إزاء خفض دول المنطقة التي تشمل الجزء الأكبر من الشرق الأوسط مستوى التأهب الوبائي بعد رفع إجراءات العزل العام.

ولفت المنظري إلى تسجيل أكثر من 3.6 مليون إصابة بكورونا، منها أكثر من 76 ألف حالة وفاة في المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية، محذرا من احتدام الجائحة، وحث على اتخاذ خطوات عاجلة لمنع “تحول هذا التنبؤ المقلق إلى حقيقة”. وأبدى قلقا خاصا بشأن الوضع الوبائي في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها إيران والأردن والمغرب التي تتوزع عليها أكثر من 60% من الإصابات التي تم رصدها خلال الأسبوع الأخير.

كما أعار المنظري اهتماما إلى ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في باكستان ولبنان حيث تم فرض إجراءات عزل شاملة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الأردن وتونس ولبنان سجلت قفزات قياسية غير مسبوقة في حصيلة الوفيات على مستوى المنطقة.

وزارة الصحة: تسجيل 16 وفاة و1909 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1909 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، من بينهم 1884 مصابا هم من المجتمع المحلي، في حين أن هناك 25 مصابا من الوافدين، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 111905 حالة. ولفتت الوزارة، في تقريرها الرسمي حول مستجدات كورونا في لبنان، إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ما رفع عدد ​ضحايا​ “كوفيد 19” إلى 868 حالة.

ومساء اليوم، أعلنت العديد من البلدات اللبنانية إصابات جديدة بفيروس كورونا.

22 اصابة في قضاء بنت جبيل

افادت اللجنة الطبية لمتابعة وباء كورونا في قضاء بنت جبيل ان نتائج فحوصات pcr لوباء كورونا في مختبري بنت جبيل وتبنين الحكوميين جاءت على الشكل التالي : بنت جبيل -2 ،رميش1، عين ابل 1،يارون 1،مارون الراس 1، الطيري 7،الجميجمة 1، شقراء 1، حداثة 1، مجدل سلم 2، ياطر1،قلويه 2 . وعليه فإن مجموع الإصابات بفيروس كوفيد 19 لهذا اليوم هي 22 اصابة مثبتة .

بلدية حارة صيدا : ثبوت 6 حالات جديدة

أفادت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة أمل وحزب الله في بيان”ثبوت ست حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .” ودعت ” المخالطين الى التزام الخطوات الوقائية المعتمدة في هذا المجال حرصا على سلامة الجميع “.

اصابة جديدة في منيارة

أعلنت بلدية منيارة في عكار واللجنة الصحية في البلدة عن تسجيل إصابة جديدة ،ودعت كل من تخالط بها أو يعاني من عوارض التواصل مع اللجنة الصحية. وطالبت أهالي البلدة الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة.

تسجيل اصابتين في شكا

اعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا قضاء البترون عن تسجيل اصابتين بفيروس كورونا في البلدة . وشددت البلدية على ضرورة التزام بإجراءات الوقاية. وقد عرضت خلية الازمة شرحا لارقام حالات فيروس كورونا في البلدة منذ بدايته حيث اصبحت الاصابات الاجمالية 208 وحالات الشفاء 173 اما الاصابات الحالية فهي 34 اصابة وحالة وفاة واحدة حتى الان.

المصدر: الوكالة الوطنية + وزارة الإعلام اللبنانية