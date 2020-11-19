بومبيو: الجولان جزء من” إسرائيل” وهي حقيقة لا يمكن إنكارها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2020 - 19:20

بومبيو: الجولان جزء من” إسرائيل” وهي حقيقة لا يمكن إنكارها (سبوتنيك)

منذ 47 mins 19 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة