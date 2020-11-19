الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع حول قره باغ ويؤكدان أهمية تنفيذ الإعلان الثلاثي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2020 - 19:20

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع حول قره باغ ويؤكدان أهمية تنفيذ الإعلان الثلاثي (سبوتنيك)

منذ 51 mins 19 November، 2020
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