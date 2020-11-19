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November 19 2020 - 13:16

98 مستوطنا يستبيحون الأقصى المبارك

منذ 37 mins 19 November، 2020
مستوطنون
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحم 98 مستوطنا صهيونيا صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن 45 مستوطناً و53 طالباً يهودياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، وتحديدا في الجهة الشرقية منه.
ولا تزال شرطة العدو تفرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في بعض هوياتهم، قبيل دخولهم إلى المسجد.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى، بشكل شبه يومي، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.

المصدر: مواقع

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