98 مستوطنا يستبيحون الأقصى المبارك

اقتحم 98 مستوطنا صهيونيا صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من قوات العدو الصهيوني.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن 45 مستوطناً و53 طالباً يهودياً اقتحموا ساحات المسجد الأقصى.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، وتحديدا في الجهة الشرقية منه.

ولا تزال شرطة العدو تفرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في بعض هوياتهم، قبيل دخولهم إلى المسجد.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى، بشكل شبه يومي، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وتهويد المدينة المقدسة.

المصدر: مواقع