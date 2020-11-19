قيادي بالجهاد الإسلامي: زيارة وزير خارجية البحرين عدوان على ثوابتنا العربية

أكد مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب أن”كل عربي يشعر بالعار من زيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني الى تل أبيب، مضيفاً أن زيارته هي عدوان على ثوابتنا العربية وعلى كل القيم العربية والاسلامية”.

وأوضح شهاب في تصريح تلفزيوني أن”التطبيع بين بعض الدول الخليجية وتل أبيب تخطى كل الخطوط الحمر”، مشدداً على” التحالف بين تل ابيب وبعض الدول العربية هدفه ضرب روح المقاومة في المنطقة”.

كما أكّد أن “قوى المقاومة هي التي تحمي قضيتنا وتواجه الصلف الأمريكي ولذلك رأسها مطلوب”.

واعتبر أن”المطلوب اليوم هو اصطفاف وطني فلسطيني لمواجهة التحديات التي تزداد، مضيفاً أن المطلوب اليوم هو اصطفاف وطني فلسطيني لمواجهة التحديات التي تزداد”.

وفي وقت سابق، أكّد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، أنه نقل طلباً رسمياً من البحرين لفتح سفارة لدى “إسرائيل”، ووافق على طلب صهيوني لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة .

واعتبر أن “إسرائيل” والبحرين ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية في الأول من ديسمبر القادم.

كلام الزياني جاء من تل أبيب بعد وصول وفد حكومي بحريني رسمي إلى مطار بن غوريون، لعقد قمة ثلاثية بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل إلى فلسطين المحتلة، بعد توقيع اتفاق التطبيع والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: مواقع