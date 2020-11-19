الرئيس الصيني يتعهد بأن تكون بلاده رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأن تكون بلاده رائدة الانفتاح الاقتصادي العالمي، محذرا من مخاطر الحمائية في عالم يعاني من تحديات متعددة أبرزها في الوقت الحالي جائحة كورونا.

وقال شي في خطاب عبر تقنية الفيديو في افتتاح قمة “منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ”، إن “الانفتاح يمكّن أي دولة من المضي قدما بينما العزلة تعيقها”، مشددا على أنه “لا يمكن لأي دولة أن تتطور بإبقاء أبوابها مغلقة”.

وأعلن أن بلاده “ستتعاون بقوة مع جميع البلدان والمناطق والشركات التي ترغب في القيام بذلك. وسنواصل رفع راية الانفتاح والتعاون عاليا”، مؤكدا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي “الرائد الذي يقود النمو العالمي” في عالم يعاني من تحديات متعددة”.

وتعقد قمة منتدى آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادي “أبيك” عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة هذا العام بسبب فيروس كورونا. ويضم هذا المنتدى 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات