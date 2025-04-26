الرئيس الصيني يدعو للاكتفاء الذاتي في تطوير الذكاء الاصطناعي ببلاده

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والقوة الذاتية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل التنافس الشرس مع الولايات المتحدة على الريادة العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن شي أكد، خلال جلسة للمكتب السياسي ، أن الصين يجب أن تستفيد من نظامها الوطني الجديد لدفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال شي، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الرسمية «علينا أن ندرك الفجوات القائمة وأن نضاعف جهودنا لدفع الابتكار التكنولوجي، وتطوير الصناعة، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، كما أشار إلى أن الصين ستوفر دعماً سياسياً في مجالات مثل المشتريات الحكومية، وحماية الملكية الفكرية، والبحث العلمي، وتطوير الكفاءات.

الصين تضيق الفجوة مع أميركا في الذكاء الاصطناعي

رغم العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني، يرى خبراء أن الصين نجحت في تضييق الفجوة مع الولايات المتحدة في تطوير الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي.

ولفتت شركة ديب سيك الناشئة الأنظار عالمياً بعد إطلاقها نموذجاً للذكاء الاصطناعي في يناير كانون الثاني الماضي، مؤكدة أنه تم تدريبه باستخدام رقائق أقل تطوراً وبتكلفة أقل من النماذج الغربية المنافسة.

ويُعد هذا الإعلان تحدياً للاعتقاد السائد بأن العقوبات الأميركية تعرقل تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الإطلاق الرائد لنموذج تشات جي بي تي من أوبن إيه آي في نهاية عام 2022.

التركيز على تطوير الرقائق

شدد شي على ضرورة تعزيز البحث الأساسي وتكثيف الجهود للسيطرة على التقنيات الأساسية مثل الرقائق المتطورة والبرمجيات الأساسية، بهدف بناء نظام برمجي وعتادي مستقل، يمكن التحكم فيه، ويعتمد على التعاون المحلي.

وأضاف أن على الصين تسريع وضع القوانين واللوائح المنظمة للذكاء الاصطناعي، وإنشاء نظام للإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ لضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وموثوقة وقابلة للتحكم.

دعوة شي لتعاون دولي أوسع

وكان شي قد صرح في وقت سابق بأن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يكون لعبة للأغنياء فقط، داعياً إلى تعزيز الحوكمة الدولية والتعاون العالمي في تنظيم هذا القطاع المتنامي، لضمان مشاركة أوسع من الدول النامية في هذا المجال الحيوي.

المصدر: سي ان ان