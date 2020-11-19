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November 19 2020 - 01:06

بريطانيا تعتقل 72 شخصا على قارب صيد وتفتح تحقيقا عن تهريب البشر

منذ 1 ساعة 18 November، 2020
علم بريطانيا
أخبار دولية - بريطانيا

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا يوم الأربعاء، إن 72 شخصا اعتقلوا بعد اعتراض قارب صيد قبالة ساحل شرق إنجلترا وإنها فتحت تحقيقا يتعلق بتهريب البشر.
واعترضت الوكالة، التي تركز على مكافحة الجريمة المنظمة، القارب الذي يبلغ طوله 30 مترا مساء يوم الثلاثاء بعد إبحاره من منطقة أوستيند في بلجيكا.
واعتقلت السلطات الطاقم المؤلف من ثلاثة أشخاص، أحدهم من لاتفيا واثنان من أوكرانيا، للاشتباه في قيامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية.
واعتقل الباقون وعددهم 69 وجميعهم من ألبانيا للاشتباه في انتهاكهم قوانين الهجرة.

المصدر: رويترز

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