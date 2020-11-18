المقاومة الفلسطينية تطلق النار صوب طائرة دون طيار تابعة للاحتلال في أجواء شمال قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2020 - 21:58

المقاومة الفلسطينية تطلق النار صوب طائرة دون طيار تابعة للاحتلال في أجواء شمال قطاع #غزة

منذ 2 ساعة 18 November، 2020
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