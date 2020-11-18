كركي: زيادة تعرفة الضمان لتغطية مرضى كورونا مساعدة للمريض ومحفز للمستشفيات

يعقد يوم غد الخميس اجتماع في وزارة المالية، يجمع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني ووزيرة العمل السيدة لميا يمين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، يتم في خلاله مناقشة مشروع تأمين التمويل اللازم من أجل زيادة تعرفة الضمان المتعلقة بأسعار الغرف العادية وغرف العناية الفائقة لمرضى كورونا، وذلك بناء على اقتراح قدمه المدير العام للصندوق يقضي برفع التعرفة الى 200 الف ليرة لليوم الواحد عن الغرفة العادية و 400 ألف ليرة لغرفة العناية الفائقة.

وأكد الدكتور كركي انه “من شأن إقرار هذه الزيادة تحقيق الهدف الإنساني الأساسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ألا وهو تخفيف العبء المادي عن كاهل المواطن اللبناني المضمون وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد”.

أضاف كركي:” أن إدارة الضمان تثني على جهود المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاونة مع الصندوق لمكافحة انتشار وباء كورونا، وأن هذا المشروع يحمل في أحد أوجهه تحفيزا لها من أجل فتح أجنحة جديدة لاستقبال مرضى الكورونا وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم وذلك وفق التعرفة الجديدة والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام