أهالي الطلاب في الخارج اعتصموا أمام مصرف لبنان وأقفلوا الطريق احتجاجا

نفذت “الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” اعتصاما أمام مصرف لبنان طالبت فيه بتنفيد قانون الدولار الطالبي الرقم 193.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “تم إقفال الطريق أمام مصرف لبنان من قبل المعتصمين وسادت حالة من الغضب لدى الأهالي الذين توجهوا نحو فرنسبك وكسروا الباب الرئيسي للبنك وسط إجراءات أمنية”.

وألقيت خلال الاعتصام عدة كلمات بعضها ناشد فيها “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الضغط على المصارف لتحويل مبلغ عشرة الاف دولار على سعر 1515 لان الطلاب في الخارج في حال ضياع”.

وأوضحت الكلمات “جئنا اليوم للاعتصام أمام مصرف لبنان لنقول إلى كل من تسول نفسه بضرب مستقبل أولادنا في الخارج، أن قانون دولار الطالبي أقره مجلس النواب ووقعه الرئيس عون ونشر في الجريدة الرسمية”، وتابعت “نحمل المسؤولية كاملة لحاكم مصرف لبنان لعدم تنفيد القانون”.

وشددت الكلمات على ان “هذه القضية وطنية بامتياز لأن الواضح أن هناك مماطلة من قبل السلطة سنكمل المشوار ولن نقبل أن تنسى هذه القضية المحقة لأن أولادنا خارج الجامعات والمساكن بسبب عدم دفع الأقساط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام