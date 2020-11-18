علماء يكتشفون طريقة فعالة لقتل فيروس كورونا العالق في لعاب الفم

توصلت دراسة جديدة من علماء في المملكة المتحدة إلى أن منتجات غسول الفم شائعة الاستخدام، قادرة على قتل فيروس كورونا في غضون 30 ثانية من التعرض له في ظروف معملية.

وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة كارديف، والتي لم تتم مراجعتها أو نشرها في مجلة طبية بعد، إلى أن بعض منتجات غسل الفم المتاحة على نطاق واسع يمكن أن تساعد في قتل الفيروس العالق باللعاب، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.

ومع ذلك، فهذا لا يعني أنها قادرة على علاج الفيروس داخل الجسم، أو العمل كدواء. تأتي النتائج الأولية قبل تجربة سريرية في مستشفى جامعة ويلز ستدرس مدى فعالية غسول الفم في تقليل كثافة الفيروس التاجي الموجود في لعاب مرضى “كوفيد- 19”.

اختبر الباحثون، من معهد أبحاث أنظمة المناعة في كارديف، مدى فعالية حفنة من منتجات غسل الفم التي تحتوي على الإيثانول/ الزيوت الأساسية وكلوريد سيتيل بيريدينيوم وبوفيدون اليود، في القضاء على الفيروس، ووجدوا أن ثلاثة منها قضت قضت على الفيروس تماما.

وقال الدكتور ريتشارد ستانتون، المؤلف الرئيسي للدراسة والقارئ في علم الفيروسات في جامعة كارديف: “تضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات الناشئة التي تشير إلى أن العديد من منتجات غسل الفم المتاحة بشكل شائع والمصممة لمكافحة أمراض اللثة، يمكنها أيضا تعطيل فيروس كورونا المستجد والفيروسات التاجية الأخرى، عند اختبارها في ظروف مصممة لتقليد تجويف الفم والأنف”.

المصدر: سبوتنيك