“الأونروا” تعلن عن أزمة مالية غير مسبوقة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 13:36

“الأونروا” تعلن عن أزمة مالية غير مسبوقة

منذ 7 mins 17 November، 2020
أخبار موقع المنار

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