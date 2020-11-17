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November 17 2020 - 12:06

الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات بسيط في درجات الحرارة

منذ 18 mins 17 November، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.

–   الحالة العامة: طقس مستقر حتى مساء الخميس يتحول الى ماطر وعاصف صباح الجمعة مع وصول منخفض جوي مصدره البحر الاسود.

الطقس المتوقع في لبنان:

–  الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية واستقرارها في الداخل كما يتكون الضباب على المرتفعات .

–  الاربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة.

–  الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

–  الجمعة: غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة، تشتد ظهرا مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا. كما تتساقط الثلوج بدءا من 2400 متر، و يتدنى مستوى تساقطها الى 2000 متر مع تدني درجات الحرارة.

–   درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 20 درجة.

–   الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

–   الانقشاع: جيد إجمالا.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%

–   حال البحر: منخفض الموج.

–   حرارة سطح الماء: 25 درجة.

–  الضغط الجوي: 767ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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