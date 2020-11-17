السلطات الاثيوبية تعلن فرض سيطرتها على مناطق جديدة في إقليم #تيغراي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 12:04
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حزب الله يعزي الرئيس الأسد برحيل الوزير المعلم: سوريا فقدت رجلا كبيرا كان مدافعا عن وحدتها واستقرارها
حزب الله: الراحل كان مؤيدا وناصراً وداعما بقوة للقضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان ووقف الى جانب الشعب اللبناني
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان يبرق للرئيس السوري بشار الأسد معزيا بوفاة الوزير وليد المعلم
الصحة اللبنانية: تسجيل 1016 اصابة جديدة بفيروس كورونا من اصل 5216 فحصاً و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مصادر المنار: الموفد الفرنسي باتريك دوريل وصل الى بيروت متبنيا وجهة نظر الرئيس المكلّف سعد الحريري
مصادر المنار: دوريل سمع من كل الذين التقاهم وجهات نظر مغايرة لكنّها لم تغيّر في تبنّيه لرأي الحريري في التأليف
مصادر المنار: دوريل وأثناء لقائه سياسيين ضدّ العهد حمّل مسؤولية تأخير ولادة الحكومة لرئيس الجمهورية وباسيل وحلفائه
مصادر المنار: لم يتوان الموفد الفرنسي في بعض لقاءاته عن تزكية أسماء لبعض الحقائب الأساسية وهي أسماء يريدها الحريري
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: اتهامي بعرقلة تأليف الحكومة نغمة قديمة ونحن حتى الساعة لم نضع لا شرطا ولا مطلبا
باسيل: سبب عدم التأليف حتى الان هو ان الوعود المعطاة للداخل غير متناسبة مع الوعود المعطاة للخارج
باسيل: كلام السفيرة الأميركية دوروثي شيا محاولة فاشلة لدق الاسفين وفك التحالف مع حزب الله
إعلام العدو: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزور الإمارات الشهر القادم في أول زيارة علنية من نوعها
إعلام العدو: مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بانفجار في المنطقة الصناعية في أسدود
منظمة أطباء بلا حدود: استخلاص استنتاجات نهائية حول لقاح شركة موديرنا "سابق لأوانه لأن المعلومات التي قدمتها غير كافية"
CNN: صدور اوامر لوزارة الحرب بسحب القوات الامريكية من افغانستان والعراق خلال الفترة المتبقية من ادارة ترامب
نيويوك تايمز: ترامب استفسر من مستشاريه بشأن خيارات اتخاذ إجراءات ضد موقع نووي إيراني في الأسابيع المقبلة
نيويورك تايمز: ترامب قد يكون لا يزال يبحث عن سبل لضرب مصالح إيران وحلفائها
مجلة فورين بوليسي: إدراة ترامب تستعد لإدراج "الحوثيين" في اليمن في قائمة الجماعات الإرهابية
السفير الصهيوني لدى واشنطن: إدارة بايدن سترتكب خطأ إذا عادت للاتفاق النووي مع إيران
مجموعة "هواوي" الصينية تبيع علامتها التجارية المخصصة للهواتف الذكية المنخفضة التكلفة "اونر" بسبب العقوبات الأميركية
نيويوك تايمز: ترامب استفسر من مستشاريه بشأن خيارات اتخاذ إجراءات ضد موقع نووي إيراني في الأسابيع المقبلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجموعة "هواوي" الصينية تبيع علامتها التجارية المخصصة للهواتف الذكية المنخفضة التكلفة "اونر" بسبب العقوبات الأميركية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
السلطات الاثيوبية تعلن فرض سيطرتها على مناطق جديدة في إقليم #تيغراي
منذ 1 ساعة
17 November، 2020
اثيوبيا
اقليم تيغراي
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