الصحة بغزة: 486 إصابة جديدة بفيروس #كورونا وحالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2020 - 10:34

الصحة بغزة: 486 إصابة جديدة بفيروس #كورونا وحالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة

منذ 14 mins 17 November، 2020
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