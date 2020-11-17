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November 17 2020 - 09:02

فشل مهمة صاروخ “فيغا” الأوروبي بعيد إقلاعه بسبب “خلل” في المسار

منذ 1 ساعة 17 November، 2020
فشل مهمة صاروخ فيغا الأوروبي بعيد إقلاعه بسبب خلل في المسار
أخبار دولية - فرنسا

أعلنت مجموعة “أريان إسباس” أن صاروخ “فيغا” الفضائي الذي أطلق ليل الإثنين من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية في مهمة لوضع قمرين اصطناعيين أوروبيين في المدار أصابه “خلل” في “مساره” بعد ثماني دقائق من انطلاقه،  مما أدى إلى فشل المهمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ستيفان إزراييل إن الصاروخ الذي أقلع من القاعدة الفضائية في كورو في تمام الساعة 2252 (0152 ت غ الثلاثاء) واجه بعد ثماني دقائق “خللا” بسبب “انحراف في مساره”. مؤكدا أن “المهمة ضاعت” والاتصال انقطع بالصاروخ كما بالقمرين الاصطناعيين الموجودين على متنه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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