ولايتي معزياً بالوزير المعلم: كان مثالاً للصمود والنضال ضد الغطرسة والعدوان

أعرب مستشار الامام السيد علي الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي عن تعازيه بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مشيراً إلى أن”اسمه سيظل خالداً للشعب السوري”.

وتوجه ولايتي في بيان أصدره مكتبه اليوم بالتعازي بوفاة المعلم إلى سورية شعباً وقيادة وقال إن الراحل كان مثالاً واضحاً وبارزاً للصمود والتصدي والنضال ضد الغطرسة والأعمال العدائية والجرائم التي تمارسها الجماعات الإرهابية والتكفيرية وداعموها في سورية وعمل لسنوات عديدة في مسؤوليات مختلفة في مجال الدفاع عن مصالح سورية حكومة وشعباً وبقي طوال حياته ثابتاً وملتزماً بالوفاء بالعهد الذي قطعه في هذا الاتجاه.

المصدر: سانا