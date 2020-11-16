الرئيس عون أبرق الى نظيره السوري معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 16 2020 - 13:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس عون أبرق إلى نظيره السوري معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم
لبنان: القوى الامنية تواصل إجراءاتها في الاسبوع الاول من الاقفال العام للحد من انتشار فيروس كورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1163 اصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة: النتائج الفعلية للاقفال تتضح نهاية الأسبوع ولقاح كورونا مرتقب في الربع الأول من العام المقبل
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: اللقاح لن يصل قبل آذار وعلينا الاستمرار في الاجراءات الوقائية حتى ما بعد تعميمه
رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس: إرجاء الاضراب العام الى ما بعد 30 الحالي بسب الاقفال
التلفزيون السوري : وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم
اعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين
دبلوماسيان في المنامة: وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى "إسرائيل" يوم الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة إليها
الصحة في غزة : تسجيل453 إصابة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية وهي الأعلى منذ بداية تفشي الفيروس
ترامب مغردا: لقد فزت في الإنتخابات
الرئاسة التركية تتقدم بمذكرة إلى البرلمان للموافقة على إرسال جنود إلى أذربجيان
وسائل إعلام بريطانية: رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الصحي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا
اليابان تخرج من الركود مع نمو إجمالي الناتج المحلي 5 % في الربع الثالث من العام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع امطار خفيفة وثلوج على 2200 متر
مكتب الوكيل الشرعي للامام الخامنئي: الاثنين هو المكمل لشهر ربيع الاول والثلاثاء هو اول ايام شهر ربيع الثاني 1442 هجري
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
يديعوت احرونوت: طائرة إماراتية وصلت إلى مطار بن غوريون قبل قليل وعلى متنها مسؤولون كبار من العائلة المالكة
ترامب مغردا: جو بايدن فاز بالإنتخابات التصويت عبر البريد نكتة سيئة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
وزير الخارجية الروسي: المراقبون الأتراك لن يدخلوا إلى كاراباخ وسيكتفون بالعمل عن بعد عبر طائرات من دون طيار
وزير الخارجية التركي: اتفاق كاراباخ ملزم لأرمينيا وإذا انتهكت وقف إطلاق النار ستدفع الثمن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعين مستشاره رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بإدارته المقبلة
ا.ف.ب عن مصدر "اسرائيلي": مقتل سبعة جنود من قوة المراقبة الدولية بينهم 5 اميركيين بتحطم مروحيتهم في سيناء
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مؤسسة الشهيد تطلق حملة بمناسبة "أسبوع التبرع والتكفل لأيتام الشهداء" للمساهمة الاتصال على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على رقم الحساب 25-814
الرئيس عون أبرق الى نظيره السوري معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم
منذ 32 mins
16 November، 2020
عاجل
الرئيس عون
سوريا
وفاة وليد المعلم
التعليقات
ذات صلة
ظريف ينعى الوزير وليد المعلم: كان له دورا مهما في الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن سوريا
عرنوس: الراحل وليد المعلم كان دبلوماسياً مخضرماً دافع باقتدار عن وطنه سورية في المحافل الدولية والإقليمية
رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس: سوريا فقدت برحيل وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم شخصية وطنية بارزة تركت أثراً طيباً في قلوب السوريين جميعاً
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}