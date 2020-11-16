الرئيس عون أبرق الى نظيره السوري معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2020 - 13:02

الرئيس عون أبرق الى نظيره السوري معزيا بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وليد المعلم

منذ 32 mins 16 November، 2020
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