شهيد ومصابون بانفجار لغم من مخلفات التكفيريين غرب مدينة حلب السورية

استشهد مدني سوري وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات التكفيريين أثناء مرور شاحنة تقل عمالاً في قرية منيان غرب مدينة حلب السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “لغماً من مخلفات التكفيريين انفجر أثناء مرور شاحنة تقل عمالاً قرب مناشر في قرية منيان عند الأطراف الغربية لمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح تم نقلهم إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج.

وقبل اندحارها عمدت الجماعات التكفيرية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية السورية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها.

المصدر: سانا