آبي أحمد يدعو أهالي تيغراي لعدم التضحية بأولادهم من أجل “الجبهة الشعبية”

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شعب إقليم تيغراي إلى إنقاذ نفسه من “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الشريرة والجشعة”، مشيرا إلى أن السلطات ستمهل الجبهة 3 أيام لتسليم أسلحتها. وقال أبي أحمد في رسالة موجهة للإثيوبيين في إقليم تيغراي المتمرد، إن “الجماعة غير الشرعية على وشك الموت لأنها محاصرة من كل الاتجاهات، وهي في حالة ارتباك وغير قادرة على توفير قيادة في جميع الجبهات”، مشيرا إلى أن “القوات الخاصة والميليشيات في الجبهة تتعرض للجوع والموت”.

وحض أبي أحمد شعب تيغراي على الامتناع عن التضحية بأطفالهم، وإنقاذهم في أسرع وقت، موضحاً أن “أهل تيغراي لن يستفيدوا من إطالة عمر الجماعة الشريرة بالتضحية بأطفالهم”، مضيفا أنه “لا ينبغي لأحد أن يموت من أجل جماعة إجرامية، بل من أجل قضية والوطن والشعب” حسب تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم