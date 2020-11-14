آبي أحمد يدعو أهالي تيغراي لعدم التضحية بأولادهم من أجل “الجبهة الشعبية” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2020 - 16:14

آبي أحمد يدعو أهالي تيغراي لعدم التضحية بأولادهم من أجل “الجبهة الشعبية”

منذ 2 ساعة 14 November، 2020
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
أخبار دولية - اثيوبيا

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شعب إقليم تيغراي إلى إنقاذ نفسه من “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الشريرة والجشعة”، مشيرا إلى أن السلطات ستمهل الجبهة 3 أيام لتسليم أسلحتها. وقال أبي أحمد في رسالة موجهة للإثيوبيين في إقليم تيغراي المتمرد، إن “الجماعة غير الشرعية على وشك الموت لأنها محاصرة من كل الاتجاهات، وهي في حالة ارتباك وغير قادرة على توفير قيادة في جميع الجبهات”، مشيرا إلى أن “القوات الخاصة والميليشيات في الجبهة تتعرض للجوع والموت”.

 وحض أبي أحمد شعب تيغراي على الامتناع عن التضحية بأطفالهم، وإنقاذهم في أسرع وقت، موضحاً أن “أهل تيغراي لن يستفيدوا من إطالة عمر الجماعة الشريرة بالتضحية بأطفالهم”، مضيفا أنه “لا ينبغي لأحد أن يموت من أجل جماعة إجرامية، بل من أجل قضية والوطن والشعب” حسب تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم

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