لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ الاتفاقيات بشأن قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي الجمعة، مع نظيره الأرمني زغراب منتساكانيان، القضايا المتعلقة بالتنفيذ العملي للبيان المشترك لروسيا وأرمينيا وأذربيجان الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية “تم إيلاء اهتمام خاص للوضع الإنساني الصعب في المنطقة وحل المهام ذات الصلة”.

وأضاف البيان “تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي”. وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

المصدر: سبوتنيك