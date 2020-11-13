لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ الاتفاقيات بشأن قره باغ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2020 - 16:36

لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تنفيذ الاتفاقيات بشأن قره باغ

منذ 26 mins 13 November، 2020
سيرغي لافروف
أخبار دولية - روسيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي الجمعة، مع نظيره الأرمني زغراب منتساكانيان، القضايا المتعلقة بالتنفيذ العملي للبيان المشترك لروسيا وأرمينيا وأذربيجان الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية “تم إيلاء اهتمام خاص للوضع الإنساني الصعب في المنطقة وحل المهام ذات الصلة”.

وأضاف البيان “تمت مناقشة بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي”. وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

المصدر: سبوتنيك

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