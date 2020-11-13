بيسكوف: حملة التطعيم ضد كورونا في روسيا طوعية وتبدأ خلال شهور

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في روسيا سيكون طوعيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ خلال الشهور المقبلة. وقال بيسكوف، في مقابلة مع قناة “آر تي”، ردا على سؤال عن موعد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا، أنه لا يستطيع أن يحدد موعدا معينا، مشيرا إلى أنه سيكون “خلال الشهور المقبلة”.

وأضاف بيسكوف، أن “بدء إنتاج لقاح ضد (كوفيد-19) في روسيا هو مسألة أيام وأسابيع ، وسيتم زيادة القدرات، وأن صناعة الأدوية في البلاد على استعداد للقيام بذلك على قدم وساق”، مشيراً إلى أن “الإنتاج بدأ بالفعل الآن، أما عن حجم الإنتاج فهذا سؤال آخر، الطاقات بالطبع ستزداد”. وتابع بيسكوف، أنه “على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية ، قطعت” أدويتنا” شوطا مهماً في تطورها. إنها بالفعل صناعة تنافسية إلى حد ما. يمكنهم اتخاذ تدابير طارئة للتسريع بزيادة الإنتاج”.

المصدر: سبوتنيك