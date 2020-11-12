وزير الصحة استقبل أبي رميا واطلع من بكري على مشروع البطاقة الصحية الذكية

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه بالوزارة، النائب سيمون أبي رميا يرافقه الطبيب الجراح والإختصاصي في الذكاء الإصطناعي عدنان بكري، الذي أطلع وزير الصحة على تطويره مشروع البطاقة الصحية الذكية التي تحتوي على المعطيات الصحية الكاملة لحاملها وتساعد على تحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي من شأنه تخفيف الهدر ووقف الفساد.

وأوضح أبي رميا في تصريح، أن “مشروع الدكتور بكري والذي قدمته شركته Innovhealth حصل على جائزة في مؤتمر Startups في فرنسا لتجمع الشركات الناشئة في قطاع الصحة الرقمية في العالم، ويمزج المشروع بين الصحة والذكاء الإصطناعي لوضع بطاقة صحية تحتوي من جهة على المعلومات الصحية وتضع من جهة ثانية حدا للفساد”، لافتا إلى أن “عرض هذا المشروع على وزير الصحة العامة يهدف إلى خدمة المجتمع اللبناني وتطوير نظامه الصحي”.

بدوره، شكر بكري لوزير الصحة اهتمامه بمشروع البطاقة الصحية الذكية، مشيرا إلى أن هذا المشروع “يدعم استراتيجية وزارة الصحة العامة في تحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي متحرر من الهدر والفساد ويتيح دخول المواطنين اللبنانيين جميعا إلى الضمان الإجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام