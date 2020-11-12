وديع الخازن: هل يعقل أن نبحث عن مصدر تمويل فيما المليارات مكدسة في حسابات الفاسدين؟

طالب رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن “باسترداد المليارات المنهوبة، فهي كافية لتأمين الطبابة والإستشفاء والتعليم والتعويضات وغيرها من الأمور الحيوية والحياتية والمعيشية”.

ودعا الخازن الخميس إلى “المباشرة بفتح الملفات المالية المشكوك بأمرها خاصة بعدما تفشت جائحة كورونا في البلاد، مما حمل مجلس الدفاع الأعلى العودة إلى الإغلاق العام لأسبوعين مع ما يمكن أن يتسبب هذا الأمر من خسائر على أكثرية القطاعات المنتجة وعدم إمكان الدولة مساعدة المتضررين نظرا لشح المال العام في الخزينة”.

وقال الخازن “كفى إلهاء المواطن بالقشور، ماذا تنتظرون لتباشروا بفتح الملفات المالية، وتحددوا للناس أين ذهبت أموالهم؟ اكشفوا لهم كيف تمت الإختلاسات”، وسأل “هل يعقل أن نبحث عن مصدر تمويل ولا نجده، فيما الملايين، لا بل المليارات، مكدسة في حسابات الفاسدين وخزائنهم؟”، وشدد على ان “ما أخذ بالإختلاس لا يسترد بطيبة خاطر، بل بقوة القانون؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام