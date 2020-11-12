البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: سورية ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 12 2020 - 19:12

البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: سورية ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم(سانا)

منذ 1 ساعة 12 November، 2020
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