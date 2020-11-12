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November 12 2020 - 16:10

رئيس الوزراء الفرنسي: الوقت ليس مناسباً لتخفيف القيود المفروضة بسبب “كورونا”

منذ 20 mins 12 November، 2020
جان كاستكس
جان كاستكس
أخبار دولية - فرنسا

رأى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن “الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من إنتشار فيروس كورونا”. وفي حديث لصحيفة “لوموند” أشار كاستيكس، الى أنه “على الرغم من وجود علامات على انخفاض الإصابات بالفيروس، لكن من المؤكد أنه ليس الوقت المناسب لتخفيف القيود”.

وأبلغت فرنسا عن 35879 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.86 مليون، وبهذا تكون فرنسا الدولة الأكثر تضررا في المنطقة الأوروبية من حيث حالات الإصابة بفيروس كورونا. ودخلت فرنسا في إغلاق عام لمدة أسبوعين، مما أضر بالاقتصاد، لكن بعض السياسيين يأملون أنه إذا تراجعت الإصابات  في البلاد، فقد تتمكن فرنسا من إعادة فتح المتاجر والشركات الكبرى لعيد الميلاد.

المصدر: روسيا اليوم

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